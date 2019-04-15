2019-04-15T09:39:10+03:00
Общество

В тундре Ямала могут появиться бешеные звери

Чаще всего переносчиками заразы бывают лисы или песцы
Анна Полякова
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В тундре Ямала могут появиться бешеные звери Фото: lbt.yanao.ruВ тундре Ямала могут появиться бешеные звери Фото: lbt.yanao.ru
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На Ямале в 2018 году было зафиксировано 825 случаев заболевания бешенством. В регионе болезнь встречается в виде единичных случаев не каждый год, уточняет служба ветеринарии ЯНАО. Между тем, специалисты предупреждают, что весна – период активной миграции песца и лисы. С этим связаны возможные проявления бешенства в тундре.

К бешенству восприимчивы все виды домашних и диких животных, а также и человек. Переносчиками в природе являются дикие песцы, лисы и другие плотоядные животные. Этим и обусловлена природная очаговость заболевания. Большую опасность представляют бродячие собаки, а в тундровой зоне - песцы.

Ямальцам напоминают, что заражение бешенством происходит через слюну больных животных, главным образом, при укусах, а также при снятии шкур животного, попадании слюны на царапину, порез или рану, при соприкосновении со слизистой оболочкой глаз, рта, носа и даже при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязнёнными слюной больного животного.

При укусе необходимо тщательно промыть рану с мылом, чтобы смыть слюну животного, и сразу же обратиться за помощью в ближайший медпункт для проведения курса антирабических прививок. От того, насколько своевременно было обращение за помощью, зависит эффективность лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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