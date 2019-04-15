В апреле ямальские почтальоны пересядут на вездеходы

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-15T09:46:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Почта России на Ямале совершает последние рейсы по зимникам. Доставка посылок и корреспонденции по зимней автодороге «Салехард – Панаевск - Яр-Сале» проходила накануне уже в экстремальных условиях, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего за зимний сезон почтовики доставили по зимникам свыше 175 тонн почты. Все это время грузы везли по зимникам.

Последний рейс по зимнику проходил в экстремальных условиях Фото: УФПС Ямало-Ненецкого АО - филиал ФГУП "Почта России"

В апреле для бесперебойной доставки почты жителям труднодоступных арктических территорий планируют задействовать вездеходы. После официального закрытия зимников в середине апреля первый вездеход отправится в поселки Шурышкарского, Ямальского и часть Приуральского районов. В ряд Новый Порт, Мыс Каменный, Сеяха, Нори, Кутопьюган, Ныда, Гыда, Антипаюта, Находка почта доставляется на авиатранспорте круглогодично.

Как пояснил директор Ямальского филиала Почты России Виктор Степанов, работа почтовиков выстроена так, чтобы климатические и природные особенности не сказывались на обеспечении доступности услуг почтовой связи для населения.

Сейчас началась подготовка речного транспорта к навигации, заключены договоры на использование транспорта повышенной проходимости со сторонними организациями, сообщили в окружном отделении Почты России.

.

ИСТОЧНИК KP.RU