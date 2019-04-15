Ямальские зимники работают с ограничениями
На трассы пропускают только полноприводные автомобили
Ямальские зимники работают с ограничениями Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Ямальские зимники 15 апреля работают в ограниченном режиме. На сезонной трассе «Салехард — Надым» разрешено движение только для полноприводных транспортных средств. Днем пропускают машины не тяжелее массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 — для транспорта до 30 тонн.
Такие же условия проезда на автодорогах «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», «Уренгой — Красноселькуп» и на участке «Лабытнанги — Мужи» зимника «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги». Напомним, участок «Азовы — Теги» закрыт для всех до следующего сезонан, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU