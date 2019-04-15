2019-04-15T08:40:01+03:00
Общество

Ямальские зимники работают с ограничениями

На трассы пропускают только полноприводные автомобили
Анна Полякова
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Ямальские зимники работают с ограничениями Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЯмальские зимники работают с ограничениями Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Ямальские зимники 15 апреля работают в ограниченном режиме. На сезонной трассе «СалехардНадым» разрешено движение только для полноприводных транспортных средств. Днем пропускают машины не тяжелее массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 8:00 — для транспорта до 30 тонн.

Такие же условия проезда на автодорогах «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», «Уренгой — Красноселькуп» и на участке «Лабытнанги — Мужи» зимника «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги». Напомним, участок «Азовы — Теги» закрыт для всех до следующего сезонан, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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