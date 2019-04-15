На трассе Сургут – Салехард в ДТП пострадали пассажиры ГАЗели

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-15T08:08:04+03:00

Виновником в аварии стал водитель легковушки, который выехал на встречку

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На 695 км автодороге Сургут – Салехард 14 апреля произошла авария. Автомобиль Лада Приора выехала на встречку, где произошло столкновение с ГАЗ 32212. Вследствие происшествия 2 пассажира автомобиля ГАЗели получили травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель легковушки не учел дорожные и метеорологические условия, состояние и особенности транспортного средства, не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего и допустил выезд встречную полосу.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные на дорогах автономного округа зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых травмы получили 3 человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 1550 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 160 травмировано, в их числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU