Ямал перешел на цифровое эфирное вещание

СЕГОДНЯ 06:17 2019-04-15T08:23:06+03:00

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В понедельник, 15 апреля, в 08:00 аналоговое телевидение на Ямале, как и в ещё 19 регионах страны, попрощалось с телезрителями.

Для того, чтобы телеканалы принимались в современном – цифровом формате, в арктическом регионе установлено 29 станций РТРС. Таким вещанием в округе охвачено 42 населённых пункта, «цифра» доступна для 97% ямальцев. В малых отдалённых посёлках, которые не попали в зону охвата цифровым вещанием, будет устанавливаться спутниковое ТВ.

- Если граждане этих населённых пунктов, которые не попали в зону охвата, сделают коллективную заявку, тогда по льготной цене им будет осуществлена доставка и установка самого спутникового терминала, – комментирует директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Кирилл Албычев.

Для малоимущих семей в округе закупили телеприставки, а при необходимости и комплекты спутникового ТВ (предусмотрено выделение денежных средств на приобретение оборудования спутникового и эфирного цифрового телевидения в объёме свыше 20,4 млн рублей). Тем, кто не смог справиться с настройкой телевизора или цифровой приставки, помогают волонтёры.

При этом регион не останется без местных муниципальных телеканалов: они пока будут выходить в эфир по-прежнему.

С переходом на цифровое вещание будут доступны 20 бесплатных телевизионных каналов в высоком качестве: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс) и три радиоканала в цифровом качестве.

Сделать заявку на оказание помощи в настройке приставки можно по бесплатному телефону 8-800-2000-115. В зависимости от количества заявок время ожидания волонтёрской помощи может составить от нескольких часов до одного дня.

За консультацией можно также обратиться в службу технической поддержки ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-2002 либо на региональную линию 8-800-2000-115

ИСТОЧНИК KP.RU