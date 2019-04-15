Погода на Ямале 15 апреля: снегопады вернулись
В понедельник, 15 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день, ветер северо-западный 6 м/с.
В Ноябрьске -8 градуса, пасмурно, снегопад, ветер южный 12 м/с.
В Новом Уренгое - 11 градусов, пасмурно, снегопад во второй половине дня, ветер юго-восточный 11 м/с.
В Надыме -8 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности – в течение дня, ветер юго-западный 6 м/с.
В Губкинском -8 градусов, пасмурно, снегопад, ветер южный 11 м/с.
В Тарко-Сале -9 градусов, пасмурно, во второй половине дня начнется снегопад, ветер южный 9 м/с.
В Муравленко -12 градусов, переменная облачность, без осадков, западный ветер 6 м/с.
В Лабытнанги -4 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день, ветер северо-западный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU