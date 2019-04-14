Ноябрян ждут на сдачу ГТО

14 Апр 18:35 2019-04-14T18:35:47+03:00

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За пять лет участниками комплекса ГТО стали 7400 ноябрян. Такие данные привела администрация города. Только в прошлом году более тысячи жителей Ноябрьска стали обладателями заветных значков разного достоинства.

Как отмечают специалисты, количество желающих проверить свои физические возможности ежегодно растёт. Главный центр тестирования в - физкультурно-оздоровительный комплекс «Зенит». ФОК «Здоровье» и «Центр спортивных мероприятий» - еще две универсальные площадки ГТО.

Кроме того, школьники могут сдать нормативы по месту учебы и пока они самые активные участники комплекса. Представителям старшего поколения предлагают брать пример с молодёжи и приглашают на выполнение нормативов.

Для того, чтобы получить свой знак отличия «Готов к труду и обороне», необходимо: зарегистрироваться на сайте гто.ру и получить личный номер участника. Ознакомиться с планом-графиком приема нормативов. Получить медицинское разрешение к началу испытаний. И двигаться к победе по индивидуальной карте.

Школьник выполняют нормативы в течение учебного года. Трудящиеся и пенсионеры - с января по декабрь.

Комплекс ГТО по плечу всем, кто дружит с физкультурой - от 6 лет и старше 70. Нормативы делятся на обязательные и по выбору. К примеру, для тех, кто не умеет плавать, альтернативой могут стать бег или прыжки. Как и в большом спорте, за самые высокие достижения дают золото, за более скромные победы - серебро и бронзу.

ИСТОЧНИК KP.RU