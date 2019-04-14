СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-14T12:51:42+03:00

На Ямале разработают новые туры для путешественников. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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Нефть, газ, тундра и олени – так представляют Ямал многочисленные туристы, число которых растёт год от года. Накануне на форуме по туризму обсуждались планы развития округа в этой сфере.

- Каким будет туризм на Ямале через год? А через 15 лет? Новые возможности для привлечения путешественников искали на стратегической сессии по развитию туризма в округе – говорит губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По словам губернатора в мероприятии в течение двух дней 70 участников представили 150 проектов.

Есть свежие идеи. Например, приключенческий тур - в поисках вымершего народа сихиртя, Ямал - территория для бизнес-туризма и детские профориентационные туры.

- Ямал - полный мифов и легенд уголок российской Арктики, край завораживающей северной природы, регион с самобытной историей, древними традициями и при этом с современными технологиями и подходами. Ямальцы - гостеприимный и дружелюбный народ. Мы всегда рады тем, кто приезжает в наш регион за новыми эмоциями и приключениями, - сказал Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU