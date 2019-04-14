2019-04-14T08:54:06+03:00
Общество

В отдалённом посёлке Ямала построят уникальную энергетическую станцию

Она заменит высокозатратные генераторы
Алена Кульмухаметова
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В отдалённом посёлке Ямала построят уникальную энергетическую станцию. Фото с сайта правительства округаВ отдалённом посёлке Ямала построят уникальную энергетическую станцию. Фото с сайта правительства округа
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Накануне в городе Долгопрудный Московской области губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал с ректором Московского физико-технического института Николаем Кудрявцевым соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, уже в 2019 году МФТИ начнёт на Ямале пилотный проект по применению гибридной интеллектуальной энергетики для модернизации затратной дизельной генерации в труднодоступных и отдалённых районах. Реализация проекта произойдёт на территории деревни Лаборовая.

Николай Кудрявцев рассказал, что интеллектуальная энергетика – одно из приоритетных направлений прикладных исследований МФТИ в Арктической зоне.

Главным результатом реализации данного «эталонного» пилотного проекта уже в 2020 году видят технологическую и экономическую базу для тиражирования положительного опыта в остальных энергоизолированных посёлках Ямала, а также в других регионах.

Ещё два проекта, которые будут реализованы округом и институтом в рамках соглашения, связаны с установкой спутниковых наземных терминалов связи и интернет-доступа, а также с использованием аппаратно-программных комплексов ледовой разведки с искусственным интеллектом на базе беспилотных летательных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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