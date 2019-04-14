СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-14T07:01:54+03:00

Погода на Ямале 14 апреля: похолодание и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

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В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги в воскресенье 14 апреля облачная погода, небольшой снег, температура около -15 градусов, ветер до 7 метров в секунду.

В Ноябрьске и Муравленко пасмурно, небольшой снег, около -14 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.

В Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха около -13 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днём составит -19 градусов, ветер до 14 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой снег, температура воздуха днём: -15 градусов, ветер до 16 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, небольшой снег, температура воздуха днём около - 6 градусов, ветер до 10 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха днём составит около -10 градусов, ветер до 10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU