2019-04-13T15:54:04+03:00
Общество

Ямал ждет в гости 200 тысяч туристов

Малому бизнесу советуют рассмотреть положительный эффект от гостеприимства
Анна Полякова
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Ямал ждет в гости 200 тысяч туристов Фото: правительство ЯНАОЯмал ждет в гости 200 тысяч туристов Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале оценили годовой прирост туристов. Выяснилось, что ежегодно путешественников, посетивших полуостров, прибавляется примерно на 20 процентов, растёт доля иностранцев. Об этом сообщил директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин в ходе стратегической сессии по разработке регионального проекта по развитию туризма.

Он рассказал, что за последние три года в регион приехало на 53 тысячи больше гостей. По итогам 2018 года количество туристов, побывавших в регионе, - 172 тысячи человек.

- Мы уверены, что в этом году мы вплотную приблизимся к отметке 200 тысяч, возможно, этот рубеж символически не перешагнём, но перешагнём совершенно точно в 2020 году, - отметил руководитель ведомства.

Наиль Хайруллин подчеркнул, что, помимо экономического, важно смотреть и на другие положительные эффекты от развития туризма, в том числе, и для малого бизнеса. Он предложил ставить долгосрочные цели, которые с помощью туризма могут быть достигнуты к 2035 году.

- Быстро меняются аудитории, тренды в путешествиях, и где место Ямалу – это задача сегодняшнего дня. Регион должен увидеть свой путь, - резюмировал глава департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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