Ямал ждет в гости 200 тысяч туристов
На Ямале оценили годовой прирост туристов. Выяснилось, что ежегодно путешественников, посетивших полуостров, прибавляется примерно на 20 процентов, растёт доля иностранцев. Об этом сообщил директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин в ходе стратегической сессии по разработке регионального проекта по развитию туризма.
Он рассказал, что за последние три года в регион приехало на 53 тысячи больше гостей. По итогам 2018 года количество туристов, побывавших в регионе, - 172 тысячи человек.
- Мы уверены, что в этом году мы вплотную приблизимся к отметке 200 тысяч, возможно, этот рубеж символически не перешагнём, но перешагнём совершенно точно в 2020 году, - отметил руководитель ведомства.
Наиль Хайруллин подчеркнул, что, помимо экономического, важно смотреть и на другие положительные эффекты от развития туризма, в том числе, и для малого бизнеса. Он предложил ставить долгосрочные цели, которые с помощью туризма могут быть достигнуты к 2035 году.
- Быстро меняются аудитории, тренды в путешествиях, и где место Ямалу – это задача сегодняшнего дня. Регион должен увидеть свой путь, - резюмировал глава департамента.
ИСТОЧНИК KP.RU