Ноябряне поделятся воспоминаниями о советском детстве
Жителей Ноябрьска приглашают вспомнить прошлое и поучаствовать в уникальной социальной акции под названием «Отрывки из детства». Ее впервые проводит Музейный ресурсный центр.
Ее участниками могут стать ноябряне, которые родились и выросли в период СССР. Они могут описать школьные приключения, пионерское детство.
Чтобы рассказ воспринимался новым поколением более ярко и понятно, участникам акции рекомендуют проиллюстрировать историю связанными с ней предметами, например, игрушками или фотоматериалами из семейного архива.
Для участия необходимо заполнить заявку, которая размещена на сайте Музейного ресурсного центра. Работы ждут до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU