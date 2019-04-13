2019-04-13T15:26:54+03:00
Общество

Ноябряне поделятся воспоминаниями о советском детстве

Рассказчики покажут фотографии из семейного архива
Анна Полякова
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Ноябряне поделятся воспоминаниями о советском детстве Фото: Администрация НоябрьскаНоябряне поделятся воспоминаниями о советском детстве Фото: Администрация Ноябрьска
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Жителей Ноябрьска приглашают вспомнить прошлое и поучаствовать в уникальной социальной акции под названием «Отрывки из детства». Ее впервые проводит Музейный ресурсный центр.

Ее участниками могут стать ноябряне, которые родились и выросли в период СССР. Они могут описать школьные приключения, пионерское детство.

Чтобы рассказ воспринимался новым поколением более ярко и понятно, участникам акции рекомендуют проиллюстрировать историю связанными с ней предметами, например, игрушками или фотоматериалами из семейного архива.

Для участия необходимо заполнить заявку, которая размещена на сайте Музейного ресурсного центра. Работы ждут до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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