2019-04-13T14:00:50+03:00
Общество

На Ямале отмечается рост онкологических заболеваний

Рак груди встречается чаще других новообразований
Анна Полякова
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На Ямале отмечается рост онкологических заболеваний Фото: правительство ЯНАОНа Ямале отмечается рост онкологических заболеваний Фото: правительство ЯНАО
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Чаще всего на Ямале регистрируются новообразования молочной железы, желудочно-кишечного тракта и лёгких. В среднем за год врачи выявляют порядка тысячи новых случаев.

Об этом ямальские врачи рассказали на совещании, посвященное борьбе с онкологией, которое состоялось в Челябинске под председательством полпреда Президента в УрФО Николая Цуканова.

В последнее время отмечается рост заболеваемости. Если в 2017 году было выявлено 208 случаев на 100 тысяч населения, то в минувшем – 212. Такие показатели врачи связывают с появлением в округе более современных диагностических возможностей, повышением онконастороженности медиков и самих местных жителей.

Сейчас смертность от онкологии в округе в два раза ниже российских показателей. В прошлом году удалось спасти на 20 жизней больше, чем в 2017 году. А за три года это 63 жизни. Только в этом году на лечение пациентов из окружного бюджета запланировано потратить более 600 млн рублей.

По словам первого замдиректора депздрава ЯНАО Кирилла Трапезникова, сейчас в правительстве ЯНАО рассматривается новый порядок дополнительной диспансеризации для жителей, имеющих высокий риск развития злокачественных новообразований. Пилотный проект предусматривает проведение на базе Салехардской окружной больницы компьютерной томографии, колоноскопии, УЗИ почек и надпочечников и другие исследования.

В целом работа онкологической службы Ямала получила положительную оценку Николая Цуканова и специалистов министерства здравоохранения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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