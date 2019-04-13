Ямальцы создают условия для взаимопонимания власти и НКО

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-13T13:10:20+03:00

Некоммерческим организациям выделили в 2018 году 400 миллионов рублей

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На Ямале создаётся единое информационное пространство для работы некоммерческих организаций. Об этом заявила вице-губернатор автономного округа Ирина Соколова во время гражданского форума форум «Ямал – территория комфорта».

Его участниками стали представители порядка 130 общественных организаций, члены общественных палат муниципальных образований, приглашённые эксперты.

Только в прошлом году общая сумма средств, выделяемых НКО, составила свыше 400 млн рублей. Для упрощения участия в конкурсах создан специальный портал некоммерческих организаций Ямала. Теперь заявку на получение гранта можно подать из любого населённого пункта округа очень просто и быстро.

- Задача власти – помочь, создать комфорт. Мы готовы рассмотреть любые способы поддержки, за которыми обращаются общественники, если это идёт на благо жителей Ямала, - сказала вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.

Работу форума подытожил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин. Он отметил, что одна из основных проблем – это недостаточно эффективная коммуникация общественных организаций и органов местного самоуправления. Другой острый вопрос – поддержка НКО. Ее всегда нужно больше. Вся проблемная повестка войдёт в резолюцию. Она будет направлена в адрес органов государственной власти автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU