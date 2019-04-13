2019-04-13T12:52:49+03:00
Общество

Губернатор Ямала поддерживает проект «Молодые профессионалы»

Он является кузницей молодых кадров
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Губернатор Ямала поддерживает проект «Молодые профессионалы». Фото с сайта правительства ЯмалаГубернатор Ямала поддерживает проект «Молодые профессионалы». Фото с сайта правительства Ямала
Изменить размер текста:

Пять колледжей, подведомственных департаменту образования автономного округа, получат финансовые средства для приобретения специализированного оборудования и инструментов, позволяющих на качественно новом уровне развивать компетенции студентов.

Такое распоряжение подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках поддержки проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

По данным правительства Ямала, благодаря распоряжению Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий оснастят оборудованием по компетенциям «мехатроника», «мобильная робототехника», «лазерные технологии», «изготовление прототипов».

Новое лабораторное оборудование получит Ямальский многопрофильный колледж, где обучаются фельдшера и медсестры, а также Муравленковский многопрофильный колледж оснастят оборудованием по направлению «обслуживание грузовой техники».

Надымский профессиональный колледж оснастят более современными инструментами по компетенции «сварочные технологии», Тарко-Салинский профессиональный колледж – по компетенции «облицовка плиткой».

Напомним, Ямало-Ненецкий автономный округ в конце 2015 года вступил в движение WorldSkills Russia. Молодые профессионалы принимают участие в чемпионатах WorldSkills и показывают высокие результаты, привлекают внимание потенциальных работодателей и трудоустраиваются на предприятиях округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ноябряне поделятся воспоминаниями о советском детстве
На Ямале отмечается рост онкологических заболеваний
Ямальцы создают условия для взаимопонимания власти и НКО
Лучшие работники культуры Ямала получат специальную премию губернатора
Погода 13 апреля на Ямале: небольшой снег
Житель Лабытнанги избил соседа деревянным бруском
В Салехарде коммунальщики решили взвесить мусор
На спецтехнику для охраны лесов Ямал потратит 20 миллионов рублей
Жительница Салехарда спортивную жизнь начала с воровства
Развитие рынка газомоторного топлива обсудили ямальцы с федеральными экспертами в Казани
Льготные авиабилеты многодетные семьи Ямала смогут купить уже в апреле
Ямальца посадили на 2 года за неприличный жест
Новая «Полярная звезда» зажжется в Губкинском 12 апреля
На Ямале более шести тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах
Капремонт в поликлинике Тарко-Сале завершится в 2010 году
В Салехарде таксистов обязали выдавать кассовые чеки пассажирам
В Новом Уренгое неадекватную пенсионерку отправили на лечение за драку с полицейским
В Лабытнанги двенадцать пожарных тушили полыхающий плавучий кран
У жителя Нового Уренгоя безработный гость украл телефон
В Салехарде автобус сбил подростка на светофоре
Салехардские школьники присоединились к акции «100 баллов для победы»
Погода на Ямале 12 апреля: ожидаются снегопады