Губернатор Ямала поддерживает проект «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-13T12:52:49+03:00

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Пять колледжей, подведомственных департаменту образования автономного округа, получат финансовые средства для приобретения специализированного оборудования и инструментов, позволяющих на качественно новом уровне развивать компетенции студентов.

Такое распоряжение подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках поддержки проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

По данным правительства Ямала, благодаря распоряжению Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий оснастят оборудованием по компетенциям «мехатроника», «мобильная робототехника», «лазерные технологии», «изготовление прототипов».

Новое лабораторное оборудование получит Ямальский многопрофильный колледж, где обучаются фельдшера и медсестры, а также Муравленковский многопрофильный колледж оснастят оборудованием по направлению «обслуживание грузовой техники».

Надымский профессиональный колледж оснастят более современными инструментами по компетенции «сварочные технологии», Тарко-Салинский профессиональный колледж – по компетенции «облицовка плиткой».

Напомним, Ямало-Ненецкий автономный округ в конце 2015 года вступил в движение WorldSkills Russia. Молодые профессионалы принимают участие в чемпионатах WorldSkills и показывают высокие результаты, привлекают внимание потенциальных работодателей и трудоустраиваются на предприятиях округа.

ИСТОЧНИК KP.RU