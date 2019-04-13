Лучшие работники культуры Ямала получат специальную премию губернатора

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-13T08:40:33+03:00

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Завершается приём заявок на получение специальной премии губернатора Ямала за сохранение и пропаганду культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера. Последний день подачи документов - понедельник, 15 апреля.

Напомним, ежегодная премия в 80 тысяч рублей присуждается в четырех номинациях: «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера», «За вклад в воспитание творческой молодёжи», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Музыкальное искусство и исполнительское мастерство».

Кандидаты должны предоставить награды окружного, всероссийского и международного уровней; а также благодарности от общественных организаций и государственных структур, положительные публикации в средствах массовой информации и другое. Победители будут определены советом из представителей органов власти и общественников простым большинством голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU