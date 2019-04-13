2019-04-13T08:40:33+03:00
Звезды

Лучшие работники культуры Ямала получат специальную премию губернатора

Обладателей 80 тысяч рублей выберут в четырех номинациях
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Лучшие работники культуры Ямала получат специальную премию губернатора. Фото yanao.ruЛучшие работники культуры Ямала получат специальную премию губернатора. Фото yanao.ru
Изменить размер текста:

Завершается приём заявок на получение специальной премии губернатора Ямала за сохранение и пропаганду культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера. Последний день подачи документов - понедельник, 15 апреля.

Напомним, ежегодная премия в 80 тысяч рублей присуждается в четырех номинациях: «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера», «За вклад в воспитание творческой молодёжи», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Музыкальное искусство и исполнительское мастерство».

Кандидаты должны предоставить награды окружного, всероссийского и международного уровней; а также благодарности от общественных организаций и государственных структур, положительные публикации в средствах массовой информации и другое. Победители будут определены советом из представителей органов власти и общественников простым большинством голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода 13 апреля на Ямале: небольшой снег
Житель Лабытнанги избил соседа деревянным бруском
В Салехарде коммунальщики решили взвесить мусор
На спецтехнику для охраны лесов Ямал потратит 20 миллионов рублей
Жительница Салехарда спортивную жизнь начала с воровства
Развитие рынка газомоторного топлива обсудили ямальцы с федеральными экспертами в Казани
Льготные авиабилеты многодетные семья Ямала смогут купить уже в апреле
Ямальца посадили на 2 года за неприличный жест
Новая «Полярная звезда» зажжется в Губкинском 12 апреля
На Ямале более шести тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах
Капремонт в поликлинике Тарко-Сале завершится в 2010 году
В Салехарде таксистов обязали выдавать кассовые чеки пассажирам
В Новом Уренгое неадекватную пенсионерку отправили на лечение за драку с полицейским
В Лабытнанги двенадцать пожарных тушили полыхающий плавучий кран
У жителя Нового Уренгоя безработный гость украл телефон
В Салехарде автобус сбил подростка на светофоре
Салехардские школьники присоединились к акции «100 баллов для победы»
Погода на Ямале 12 апреля: ожидаются снегопады