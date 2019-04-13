Погода 13 апреля на Ямале: небольшой снег

СЕГОДНЯ 05:53 2019-04-13T05:54:23+03:00

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Суббота, 13 апреля, на Ямале будет немного снежной, по всему региону будут идти слабые осадки. Температура воздуха днем составит -6 -9 градусов, к вечеру похолодание на 5-7 градусов. Ветер северных направлений 4-7 м/с.

Самая теплая погода сегодня в Ноябрьске, здесь днем термометры покажут -4 градуса, ветер до 7 м/с. Самая холодная на Ямбурге, там -12 при ветре до 8 м/с.

В Салехарде, Лабытнанги и Губкинском переменная облачность и -8, в Новом Уренгое и Надыме -9, в Муравленко -7.

ИСТОЧНИК KP.RU