Житель Лабытнанги избил соседа деревянным бруском

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-12T16:27:42+03:00

Теперь агрессору грозит до двух лет тюрьмы

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В Лабытнанги завели дело на местного жителя, который избил своего соседа деревянным бруском. Сообщение о происшествии в полицию поступило от диспетчера городской больницы после того, как бригада ОСМП выехала для оказания медицинской помощи местному жителю.

Выяснилось, что 31 марта ссора возникла на почве личных неприязненных отношений. Ранее судимый 54-летний мужчина, вооружившись бруском, нанес своему противнику несколько ударов по голове и телу. Теперь подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU