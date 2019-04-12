2019-04-12T15:58:36+03:00
Общество

В Салехарде коммунальщики решили взвесить мусор

Это нужно для уточнения тарифа на вывоз бытовых отходов на 2020 год
Анна Полякова
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В Салехарде коммунальщики решили взвесить мусор Фото: salekhard.orgВ Салехарде коммунальщики решили взвесить мусор Фото: salekhard.org
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В Салехарде измеряют объемы твёрдых коммунальных отходов. В зависимости от результатов замеров будет принято решение о необходимости корректировки нормативов накопления отходов для населения. Это нужно для определения и уточнения тарифа на вывоз бытовых отходов на 2020 год.

Замеры производятся каждый сезон, определяется объем и вес мусора. Нормативы рассчитываются для каждой категории отдельно, их всего десять: жилой фонд, объекты транспорта, торговли, общественного питания и многие другие.

- В течение суток с одного двора получили 334 килограмма мусора. Все данные мы направляем в окружной департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ, они по формуле рассчитывают нормативы, - прокомментировал ведущий специалист департамента городского хозяйства администрации города Евгений Науменко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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