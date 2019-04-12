2019-04-12T15:20:15+03:00
Общество

На спецтехнику для охраны лесов Ямал потратит 20 миллионов рублей

Теперь лесничие в любую погоду смогут оперативно проехать в лес
Анна Полякова
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На спецтехнику для охраны лесов Ямал потратит 20 миллионов рублей Фото: yanao.ruНа спецтехнику для охраны лесов Ямал потратит 20 миллионов рублей Фото: yanao.ru
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Для защиты лесного фонда Ямала к уже имеющемуся арсеналу в 2019 году закупят ещё 10 единиц лесопатрульной техники и 15 бортовых комплексов для оперативной передачи данных. На эти цели по поручению губернатора Дмитрия Артюхова дополнительно выделено почти 20 млн рублей из окружного бюджета.

Благодаря модернизации автопарка современной техникой, отличающейся высокой проходимостью, лесничие в любую погоду смогут оперативно проехать в лес. В результате кратно увеличится количество выездов на земли лесного фонда для проведения патрулирования и надзорных мероприятий.

Бортовые компьютеры, в том числе, будут использовать для авиационного патрулирования. С их помощью данные о характере лесных пожаров оперативно будут поступать в региональную диспетчерскую службу.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, на Ямале 5,3 млн га площади – это 17% от площади земель лесного фонда – это леса со средним и высоким классом пожарной опасности.

В этом году за счёт наделения перекрёстными полномочиями охотинспекторов общая численность специалистов, осуществляющих лесной надзор, увеличится до 157. Это позволит усилить работу, в том числе по соблюдению правил безопасности в лесах. Ожидается, что в этом году сезон лесных пожаров придётся на июнь-август.

ИСТОЧНИК KP.RU

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