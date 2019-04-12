2019-04-12T15:00:30+03:00
Происшествия

Жительница Салехарда спортивную жизнь начала с воровства

25-летняя северянка вынесла из магазина понравившуюся одежду, не заплатив
Анна Полякова
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Жительница Салехарда спортивную жизнь начала с воровства Фото: pixabay.comЖительница Салехарда спортивную жизнь начала с воровства Фото: pixabay.com
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В Салехарде будут судить 25-летнюю женщина за кражу из спортивного магазина. В феврале в полицию поступило заявление от директора торговой площадки о хищении одежды на общую сумму более 8 тысяч рублей.

Подозреваемой оказалась местная жительница, которая призналась, что в магазине спортивных товаров она срезала с понравившейся ей одежды антикражные метки и магнит, надела ее под свою верхнюю одежду и спокойно вышла из магазина.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». С северянки взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Салехардский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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