Жительница Салехарда спортивную жизнь начала с воровства
В Салехарде будут судить 25-летнюю женщина за кражу из спортивного магазина. В феврале в полицию поступило заявление от директора торговой площадки о хищении одежды на общую сумму более 8 тысяч рублей.
Подозреваемой оказалась местная жительница, которая призналась, что в магазине спортивных товаров она срезала с понравившейся ей одежды антикражные метки и магнит, надела ее под свою верхнюю одежду и спокойно вышла из магазина.
Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». С северянки взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Салехардский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU