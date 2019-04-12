Развитие рынка газомоторного топлива обсудили ямальцы с федеральными экспертами в Казани

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-12T14:43:34+03:00

Техника на природном газе эксплуатируется в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске

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Ямальская делегация участвует в международном форуме по энергоресурсоэффективности «ТЭФ – 2019». Трёхдневное мероприятие проводится в Казани. В нем участвуют более 170 компаний из 50 регионов страны, а также иностранные партнёры.

Основной дискуссионной площадкой для ямальцев стал семинар на тему: «Развитие рынка газомоторного топлива: опыт, проблемы, перспективы», где с федеральными экспертами обсуждались вопросы применения альтернативного вида топлива в субъектах.

Переход на него – эта положительное влияние на окружающую среду и снижение финансовые затраты на эксплуатацию дорожно-транспортной техники и общественного транспорта.

На Ямале разрабатывается «дорожная карта» по развитию рынка газомоторного топлива, Перспективная схема размещения объектов газозаправочной инфраструктуры рассчитана до 2026 года.

Техника на природном газе активно эксплуатируется в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске. До 2020 года в Ноябрьске и Новом Уренгое 10% дорожно-коммунальной техники и общественного автомобильного транспорта должны работать на газомоторном топливе. Кроме того, в округе реализуется проект по переводу общественного пассажирского транспорта на альтернативное топливо.

- В первую очередь, необходимо развивать сервисную инфраструктуру в регионе, параллельно сеть АГНКС. В этих вопросах опыт наших коллег окажется полезен. Таким образом, можно добиться определённого рынка сбыта, - рассказал главный специалист отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта профильного департамента Денис Минигалиев.

ИСТОЧНИК KP.RU