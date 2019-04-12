2019-04-12T14:24:16+03:00
Общество

Льготные авиабилеты многодетные семья Ямала смогут купить уже в апреле

Тариф распространяется на 28 направлений
Анна Полякова
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Льготные авиабилеты многодетные семья Ямала смогут купить уже в апреле Фото: правительство ЯНАОЛьготные авиабилеты многодетные семья Ямала смогут купить уже в апреле Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале утверждена новая мера соцподдержки для многодетных семей. Детям в возрасте от двух до 18 лет можно приобрести билет на самолёт по 2 500 рублей на каждого ребёнка вне зависимости от цены билета. Новшество распространяется на 28 направлений, которые определены в результате анализа популярности авиационных рейсов.

Тариф распространяется на билеты, приобретённые до 31 декабря 2019 года. Воспользоваться льготой можно один раз в год при проезде к месту отдыха и обратно, без учёта пересадок (прямой рейс). Уже купленные билеты можно будет заменить на льготные.

По данным департамента соцзащиты населения ЯНАО, 15 тысяч детей из многодетных семей смогут воспользоваться этой льготой в 2019 году.

О новшестве губернатор ЯНАО рассказал на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что делается это для того, чтобы вывоз детей в место отдыха был для многодетных семей облегчён.

- Часто приходилось получать обращения о том, что даже для людей со средним достатком вывезти ребёнка, всю семью – минимум это пять человек и больше – это существенное бремя. Что уж говорить про людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая задача. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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