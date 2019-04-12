СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-12T13:49:39+03:00

Ямальца посадили на 2 года за неприличный жест Фото: Ольга Крыльцова

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Жителя Красноселькупского района отправили в тюрьму за оскорбление сотрудника полиции. Инцидент произошел 27 января в помещении районной больницы.

Ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен медучреждение для освидетельствования. Дебошир высказал в адрес полицейского неоднократные оскорбления в грубой нецензурной форме, сопровождая их неприличными жестами.

- В ходе предварительного следствия и в судебном процессе осужденный раскаялся и полностью признал свою вину, - сообщили в СУ СКР п ЯНАО.

Суд при говорил мужчину к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU