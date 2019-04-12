2019-04-12T13:11:25+03:00
Общество

Новая «Полярная звезда» зажжется в Губкинском 12 апреля

На сцену выйдут более 150 участников из десяти муниципалитетов округа
Анна Полякова
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Новая «Полярная звезда» зажжется в Губкинском 12 апреля Фото: правительство ЯНАОНовая «Полярная звезда» зажжется в Губкинском 12 апреля Фото: правительство ЯНАО
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В Губкинском 12 апреля открывается XXIII межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда». В самом молодом ямальском городе конкурс проходит впервые.

Более 150 участников из десяти муниципалитетов округа выйдут на сцену дома культуры «Нефтяник». Юные дарования будут состязаться в номинациях: «Эстрадный вокал (соло)» и «Эстрадный вокал (ансамбли)».

Во время конкурса, кроме выступлений, состоятся творческие встречи, мастер-классы, круглые столы и театрализованных представлений для участников.

Как отмечают в правительстве ЯНАО, именно «Полярная звезда» стала стартовой площадкой для многих ямальских исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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