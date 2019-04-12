Новая «Полярная звезда» зажжется в Губкинском 12 апреля
В Губкинском 12 апреля открывается XXIII межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда». В самом молодом ямальском городе конкурс проходит впервые.
Более 150 участников из десяти муниципалитетов округа выйдут на сцену дома культуры «Нефтяник». Юные дарования будут состязаться в номинациях: «Эстрадный вокал (соло)» и «Эстрадный вокал (ансамбли)».
Во время конкурса, кроме выступлений, состоятся творческие встречи, мастер-классы, круглые столы и театрализованных представлений для участников.
Как отмечают в правительстве ЯНАО, именно «Полярная звезда» стала стартовой площадкой для многих ямальских исполнителей.
ИСТОЧНИК KP.RU