2019-04-12T12:46:08+03:00
Общество

На Ямале более шести тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах

В Салехарде и Лабытнанги будут установлены два стационарных комплекса
Анна Полякова
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На Ямале действуют 23 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. С начала года с их помощью зафиксировано более шести тысяч правонарушений и вынесено штрафов более чем на 3 млн рублей. Копии постановлений направляются собственникам транспортных средств, нарушивших ПДД.

В ЯНАО подвели результаты регионального проекта «Безопасность дорожного движения», который стартовал в январе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе» госпрограммы ЯНАО «Безопасный регион» на 2014-2021 годы» на дорогах Салехарда и Лабытнанги будут установлены два стационарных комплекса. В планах – приобретение шести автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим в ДТП.

Ведётся подготовка к проведению региональных этапов конкурсов по автомногоборью среди подростков и женщин, которые пройдут в сентябре этого года. Кроме того, в образовательных учреждениях с участием детей и родителей пройдут мероприятия по обеспечению безопасного поведения на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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