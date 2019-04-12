Капремонт в поликлинике Тарко-Сале завершится в 2010 году

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-12T12:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В поликлинике Тарко-Сале Пуровского района начался масштабный капитальный ремонт. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на середину 2020 года. В ходе ремонта будет выполнена замена всех коммуникаций и кровельного покрытия, также заменят все окна и двери, произведут отделку помещений.

Ремонт коснётся и кабинетов специалистов. Врачи готовы потерпеть неудобства, проявить понимание просят и пациентов.

Как сообщила завполиклиникой ТЦРБ Наталья Новаковская, в связи с проводимыми работами могут происходить изменения в организации лечебного процесса, врачам придётся лавировать, менять графики работы.

После ремонта поликлиника не только обретёт новый вид, но и станет удобней для пациентов. В первую очередь, будут разведены потоки пациентов, обратившихся за медицинской помощью по заболеванию и с профилактической целью. У входа будет встречать администратор, регистратура станет открытой, центральную стену украсит современное информационное табло.

ИСТОЧНИК KP.RU