2019-04-12T12:31:24+03:00
Общество

В Салехарде таксистов обязали выдавать кассовые чеки пассажирам

Нарушителей требований перевозки ждут серьезные штрафы
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде таксистов обязали выдавать кассовые чеки пассажирам Фото: pixabay.comВ Салехарде таксистов обязали выдавать кассовые чеки пассажирам Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Салехарде перевозчики с 1 июля будут обязаны выдавать кассовый чек пассажиру. Речь идет не только об автобусах, то также о маршрутках и такси. Об этом на совещании по вопросу транспортного обслуживания населения перевозчикам напомнили представители налоговой службы. Кассовая техника должна находиться в каждом транспортном средстве.

Как отметили представители ФНС, на сегодняшний день на территории Ямале работает порядка 300 перевозчиков, при этом на налоговый учет поставлено лишь 50 единиц.

Кроме того, подчеркнули в администрации ямальской столицы, с 1 июля на онлайн-кассы переходят организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги населению, ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов. Нарушителей требований перевозки ждут серьезные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале более шести тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах
Капремонт в поликлинике Тарко-Сале завершится в 2010 году
В Новом Уренгое неадекватная пенсионерка привлечена за нападение на полицейского
В Лабытнанги двенадцать пожарных тушили полыхающий плавучий кран
У жителя Нового Уренгоя безработный гость украл телефон
В Салехарде автобус сбил подростка на светофоре
Салехардские школьники присоединились к акции «100 баллов для победы»
Погода на Ямале 12 апреля: ожидаются снегопады
За месяц в ночные заведения Салехарда полицию вызывали 30 раз
В Пурпе задержали женщину с крупной партией наркотиков
Глава Салехарда пообещал отремонтировать протекающие септики весной
В Салехарде изъяли контрафактные чехлы для сотовых почти на миллион рублей
Новоуренгойка за четыре тысячи купила у интернет-продавца "сюрприз"
Ямальцы встретят «Прилет вороны» в Горнокнязевске
На Ямале зимние трассы работают в весеннем режиме
Власти Надыма не хотели выплачивать детям компенсацию за укусы дворняжек
Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО»
Студент из Салехарда станет участником WorldSkills Russia в компетенции «ветеринария»
Аферист выманил у жителя Ноябрьска 14 тысяч рублей
Дороги Салехарда проверили на качество очистки
Ноябрянин, обознавшись в соцсети, отдал мошеннику 10 тысяч рублей
«Бессмертный полк» в Новом Уренгое пройдет по улице Дружбы Народов
Глава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками
Пуровские школьники примут участие в поисковой экспедиции
Глава Ямала обсудил с руководством «Газпром нефти» планы по разработке ачимовских залежей
В Новом Уренгое пройдет фестиваль КВН «Кубок Гагарина»
Ямал готовится перейти на «цифру»
Салехардские школьники «примерили» профессию ветеринаров