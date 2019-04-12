В Салехарде таксистов обязали выдавать кассовые чеки пассажирам

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-12T12:31:24+03:00

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В Салехарде перевозчики с 1 июля будут обязаны выдавать кассовый чек пассажиру. Речь идет не только об автобусах, то также о маршрутках и такси. Об этом на совещании по вопросу транспортного обслуживания населения перевозчикам напомнили представители налоговой службы. Кассовая техника должна находиться в каждом транспортном средстве.

Как отметили представители ФНС, на сегодняшний день на территории Ямале работает порядка 300 перевозчиков, при этом на налоговый учет поставлено лишь 50 единиц.

Кроме того, подчеркнули в администрации ямальской столицы, с 1 июля на онлайн-кассы переходят организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги населению, ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов. Нарушителей требований перевозки ждут серьезные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU