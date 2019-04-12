В Новом Уренгое неадекватная пенсионерка привлечена за нападение на полицейского
Жительнице Нового Уренгоя зачитали приговор за насилие в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел 17 октября 2018 года. 61-летняя новоуренгойка в магазине стала вести себя агрессивно, неадекватно в отношении полицейского. Правоохранитель находился при исполнении своих должностных обязанностей. На требование сотрудника прекратить противоправные действия женщина ударила стража порядка по лицу.
Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Женщину признали виновной.
- Ей назначено наказание в виде применения мер медицинского характера, - сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция разъясняет, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.
ИСТОЧНИК KP.RU