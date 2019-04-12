В Лабытнанги двенадцать пожарных тушили полыхающий плавучий кран

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-12T10:18:36+03:00

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В Лабытнанги выясняют, из-за чего 10 апреля возник пожар на плавучем кране. Сообщение о возгорании в районе улицы Бованенко зарегистрировано в 16:19 местного времени.

На ликвидацию огня потребовалось чуть менее часа, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО. В тушении были задействованы 12 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС.

- В результате пожара были повреждены каюты на площади 10 квадратных метров и закопчены помещения трюма на площади 20 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, - прокомментировали региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU