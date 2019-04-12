2019-04-12T09:45:58+03:00
Происшествия

У жителя Нового Уренгоя безработный гость украл телефон

Суд приговорил его к 6 месяцам исправительной колонии строгого режима
Анна Полякова
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Безработного новоуренгойца привлекли к ответственности за кражу телефона. «Плохо лежащий» мобильник он заметил в гостях.

В январе 2019 года в полицию поступило заявление от гражданина о том, что малознакомый мужчина похитил его мобильный телефон, причинив

Выяснилось, что хозяин квартиры сначала распивал спиртные напитки с малознакомым гражданином, а «устав» ушел спать. Тогда злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, похитил его мобильный телефон и скрылся. Материальный ущерб составил сумму 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к совершению данного хищения 35-летнего горожанина, не работающего, ранее неоднократно судимого за аналогичные противозаконные действия.

Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Кража». Наказанием для новоуренгойца стало лишение свободы сроком на 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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