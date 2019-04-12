2019-04-12T08:10:53+03:00
Происшествия

В Салехарде автобус сбил подростка на светофоре

Ребенок получил травмы
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде автобус сбил подростка на светофоре Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Салехарде автобус сбил подростка на светофоре Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Салехарде 15-летний подросток попал под колеса автобуса ДТП произошло утром 11 апреля. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, около 08 часов 00 минут на регулируемом пешеходном переходе в районе улиц Чубынина-Мира-Свердлова г. Салехард водитель автобуса МАЗ-206085 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

По предварительным данным, водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу, не убедившись в безопасности маневра. Подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, однако госпитализация ему не потребовалась.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых травмирован 1 ребенок. С начала 2019 года в 1508 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 154 травмировано, в их числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителя Нового Уренгоя безработный гость украл телефон
Салехардские школьники присоединились к акции «100 баллов для победы»
Погода на Ямале 12 апреля: ожидаются снегопады
За месяц в ночные заведения Салехарда полицию вызывали 30 раз
В Пурпе задержали женщину с крупной партией наркотиков
Глава Салехарда пообещал отремонтировать протекающие септики весной
В Салехарде изъяли контрафактные чехлы для сотовых почти на миллион рублей
Новоуренгойка за четыре тысячи купила у интернет-продавца "сюрприз"
Ямальцы встретят «Прилет вороны» в Горнокнязевске
На Ямале зимние трассы работают в весеннем режиме
Власти Надыма не хотели выплачивать детям компенсацию за укусы дворняжек
Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО»
Студент из Салехарда станет участником WorldSkills Russia в компетенции «ветеринария»
Аферист выманил у жителя Ноябрьска 14 тысяч рублей
Дороги Салехарда проверили на качество очистки
Ноябрянин, обознавшись в соцсети, отдал мошеннику 10 тысяч рублей
«Бессмертный полк» в Новом Уренгое пройдет по улице Дружбы Народов
Глава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками
Пуровские школьники примут участие в поисковой экспедиции
Глава Ямала обсудил с руководством «Газпром нефти» планы по разработке ачимовских залежей
В Новом Уренгое пройдет фестиваль КВН «Кубок Гагарина»
Ямал готовится перейти на «цифру»
Салехардские школьники «примерили» профессию ветеринаров