В Салехарде автобус сбил подростка на светофоре

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-12T08:10:53+03:00

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В Салехарде 15-летний подросток попал под колеса автобуса ДТП произошло утром 11 апреля. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, около 08 часов 00 минут на регулируемом пешеходном переходе в районе улиц Чубынина-Мира-Свердлова г. Салехард водитель автобуса МАЗ-206085 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

По предварительным данным, водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу, не убедившись в безопасности маневра. Подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, однако госпитализация ему не потребовалась.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых травмирован 1 ребенок. С начала 2019 года в 1508 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 154 травмировано, в их числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU