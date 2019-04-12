СЕГОДНЯ 05:42 2019-04-12T05:42:53+03:00

Погода на Ямале 12 апреля: ожидаются снегопады Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 12 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -7 градусов, пасмурно, днем пройдет снег, ветер северный 3 м/с.

В Ноябрьске -3 градуса, пасмурно, снегопад, ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое - 10 градуса, пасмурно, снегопад во второй половине дня, ветер юго-восточный 10 м/с.

В Надыме -6 градусов, пасмурно, снег – в течение дня, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Губкинском -8 градусов, пасмурно, снегопад, ветер юго-восточный 10 м/с.

В Тарко-Сале -8 градусов, пасмурно, во второй половине дня начнется снегопад, ветер юго-восточный 10 м/с.

В Муравленко -5 градусов, пасмурно, снегопад, юго-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, пасмурно, небольшой снег - днем, ветер северо-западных направлений 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU