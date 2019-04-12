2019-04-12T15:02:05+03:00
Общество

Салехардские школьники присоединились к акции «100 баллов для победы»

В этот раз марафон посвящен Году театра в России
Анна Полякова
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Салехардские школьники присоединились к акции «100 баллов для победы» Фото: Администрация СалехардаСалехардские школьники присоединились к акции «100 баллов для победы» Фото: Администрация Салехарда
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Школы Салехарда поддержали Всероссийскую акцию «100 баллов для победы». Мероприятие по всей стране проходит уже пятый год подряд. Оно призвано поддержать учеников девятых и одиннадцатых классов, которым предстоит сдать ЕГЭ, сообщает администрация окружной столицы.

Ежегодно в рамках акции выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы, встречи и делятся опытом и секретами успешной подготовки к госэкзамену со старшеклассниками. В этот раз марафон посвящен Году театра в России.

В школе № 2 Салехарда в рамках акции уже состоялось несколько ярких событий. Старшеклассники стали участниками интеллектуальной игры физико-математической направленности «Энергия ума», интерактивного урока английского языка «EnglishMusicMob», акции «100 формул для ЕГЭ по физике».

ИСТОЧНИК KP.RU

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