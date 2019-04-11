СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-11T16:21:38+03:00

За месяц в ночные заведения Салехарда полицию вызывали 30 раз Фото: pixabay.com

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Обеспечение правопорядка в Салехарде обсуждали в администрации города на совещании, в котором приняли участие руководители развлекательных заведений.

Представители полиции сообщили, что правоохранители за минувший месяц 30 раз выезжали в питейные и развлекательные заведения Салехарда, где были совершены правонарушения. Лидер в списке - бар «Пятница». Его полиция по рабочим вопросам посетила десять раз. Восемь вызовов было в «Пралине», четыре – в «Вегас».

В преддверии окончания учебного года, администрация напомнила развлекательным заведениям о более тщательном контроле посетителей, поскольку находиться в таких местах несовершеннолетним запрещено.

Также руководителей баров и кафе попросили уделить особое внимание правопорядку на прилегающей территории. Именно здесь чаще всего происходят драки, играет громко музыка, что нарушает покой и тишину в ночное время и создает неудобства жителям близлежащих домов.

В прошлую такую встречу учреждения просили установить видеонаблюдение надлежащего качества с голосовой записью внутри здания, а также на прилегающей территории. Также собственникам рекомендовали заключать договора с представителями ЧОП либо с отделом вневедомственной охраны. Часть заведений уже выполнили рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU