В Пурпе задержали женщину с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-11T15:57:50+03:00

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У жительницы Пурпе Пуровского района изъяли более 14 граммов наркотиков. Женщину задержали во время оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Губкинскому.

У 30-летней северянки при себе обнаружили восемь свертков, обмотанных изоляционной лентой, внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза установила, что это наркотики. Женщина пояснила, что купила такую крупную партию запрещенного вещества для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО. Подозреваемая свою вину признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU