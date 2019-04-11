2019-04-11T15:57:50+03:00
Происшествия

В Пурпе задержали женщину с крупной партией наркотиков

Женщина уверяет, что приобрела наркотики для личного потребления
Анна Полякова
Поделиться:
В Пурпе задержали женщину с крупной партией наркотиков Фото: 89.мвд.рфВ Пурпе задержали женщину с крупной партией наркотиков Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

У жительницы Пурпе Пуровского района изъяли более 14 граммов наркотиков. Женщину задержали во время оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Губкинскому.

У 30-летней северянки при себе обнаружили восемь свертков, обмотанных изоляционной лентой, внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза установила, что это наркотики. Женщина пояснила, что купила такую крупную партию запрещенного вещества для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО. Подозреваемая свою вину признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За месяц в ночные заведения Салехарда полицию вызывали 30 раз
Глава Салехарда пообещал отремонтировать протекающие септики весной
В Салехарде изъяли контрафактные чехлы для сотовых почти на миллион рублей
Новоуренгойка за четыре тысячи купила у интернет-продавца "сюрприз"
Ямальцы встретят «Прилет вороны» в Горнокнязевске
На Ямале зимние трассы работают в весеннем режиме
Власти Надыма не хотели выплачивать детям компенсацию за укусы дворняжек
Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО»
Студент из Салехарда станет участником WorldSkills Russia в компетенции «ветеринария»
Аферист выманил у жителя Ноябрьска 14 тысяч рублей
Дороги Салехарда проверили на качество очистки
Ноябрянин, обознавшись в соцсети, отдал мошеннику 10 тысяч рублей
«Бессмертный полк» в Новом Уренгое пройдет по улице Дружбы Народов
Глава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками
Пуровские школьники примут участие в поисковой экспедиции
Глава Ямала обсудил с руководством «Газпром нефти» планы по разработке ачимовских залежей
В Новом Уренгое пройдет фестиваль КВН «Кубок Гагарина»
Ямал готовится перейти на «цифру»
Салехардские школьники «примерили» профессию ветеринаров