Глава Салехарда пообещал отремонтировать протекающие септики весной

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-11T15:48:32+03:00

Работы будут выполнены, как только растает снег

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Глава Салехарда Иван Кононенко провел личный прием граждан. В этот раз к градоначальнику обратились с проблемой утечки септика. Чапаева, 34 и Чапаева, 40 - эти адреса стоят на контроле в горхозе, сообщили в администрации города.

Специалисты провели обследование септика и сделали вывод, что требуется ремонт. Как только растает снег, работы будут выполнены. Глава города этот вопрос поставил на контроль и попросил ответственные структуры доложить о проделанной работе в ближайшее время.

По всем другим обращениям глава администрации и специалисты ответственных подразделений дали пояснения, кроме того, заявителям будут направлены письменные ответы.

Напоминаем, что личный прием граждан градоначальник проводит два раза в месяц. Каждый житель ямальской столицы может предварительно записаться на прием и лично задать интересующий вопрос, или же направить вопрос в интернет – приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU