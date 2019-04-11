В Салехарде изъяли контрафактные чехлы для сотовых почти на миллион рублей
В Салехарде под известной торговой маркой продавали контрафакт. В феврале 2019 года в дежурную часть поступило сообщение от оперуполномоченного ОБЭП салехардского городского отдела полиции о том, что в одном из магазинов окружной столицы выявлен факт реализации подделки.
Выяснилось, что владелец торгового павильона занимается розничной продажей аксессуаров к сотовым телефонам различных марок и моделей. В результате изъяты силиконовые и пластиковые чехлы для мобильных телефонов с логотипом торговой марки в количестве 383 единиц.
Товароведческая экспертиза установила, что изъятая продукция не соответствует оригинальной. Кроме того, от представителя компании поступило письмо, в котором указано, что сумма причиненного ущерба правообладателю торговой марки составляет более 885 тысяч рублей. Здесь же содержится просьба о привлечении предпринимателя к установленной законом ответственности.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU