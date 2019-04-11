В Салехарде изъяли контрафактные чехлы для сотовых почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-11T15:49:38+03:00

В Салехарде конфисковали контрафактные чехлы для мобильников почти на миллион Фото: 89.мвд.рф

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В Салехарде под известной торговой маркой продавали контрафакт. В феврале 2019 года в дежурную часть поступило сообщение от оперуполномоченного ОБЭП салехардского городского отдела полиции о том, что в одном из магазинов окружной столицы выявлен факт реализации подделки.

Выяснилось, что владелец торгового павильона занимается розничной продажей аксессуаров к сотовым телефонам различных марок и моделей. В результате изъяты силиконовые и пластиковые чехлы для мобильных телефонов с логотипом торговой марки в количестве 383 единиц.

Товароведческая экспертиза установила, что изъятая продукция не соответствует оригинальной. Кроме того, от представителя компании поступило письмо, в котором указано, что сумма причиненного ущерба правообладателю торговой марки составляет более 885 тысяч рублей. Здесь же содержится просьба о привлечении предпринимателя к установленной законом ответственности.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU