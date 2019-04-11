2019-04-11T14:56:47+03:00
Происшествия

Новоуренгойка за четыре тысячи купила у интернет-продавца "сюрприз"

Женщина очень удивилась, раскрыв посылку
Анна Полякова
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Новоуренгойка за четыре тысячи купила у интернет-продавца "сюрприз"Новоуренгойка за четыре тысячи купила у интернет-продавца "сюрприз"Фото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертва которого потеряла 4 тысячи рублей.

Женщина через Интернет-сайт оформила заказ на покупку штор стоимостью 4 100 рублей. На почте она получила заказ на почте и оплатила его наложенным платежом. Однако при в вскрытии посылки обнаружила, что там находился товар, который не соответствовал тому, что она заказывала.

Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, виновному в мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и помнить о том, что, покупая товар по стоимости на порядок дешевле существующей, существует риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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