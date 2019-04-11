2019-04-11T14:37:06+03:00
Общество

Ямальцы встретят «Прилет вороны» в Горнокнязевске

Участники гуляний накормят птицу и смастерят символ праздника
Анна Полякова
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Ямальцы встретят «Прилет вороны» в Горнокнязевске Фото: Этнографический комплекс в п. ГорнокнязевскЯмальцы встретят «Прилет вороны» в Горнокнязевске Фото: Этнографический комплекс в п. Горнокнязевск
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«Праздник прилета вороны», который на языке ханты называется «Ворнга еманг хатл», отметят в поселке Горнокнязевск Приуральский район ЯНАО. В воскресенье, 14 апреля, гостей национального праздника ждет знакомство с культурой и обычаями народа ханты, а также концерт, сообщает окружной Дом ремесел.

Всех желающих научат резьбе по дереву — на праздничном мастер-классе можно будет сделать ворону. Любители украшений смогут смастерить брошь с символом весеннего праздника.

Кроме того, пройдет вкусна акция «Угощение для птиц». Участников просят не забыть принести сушку или калач для пернатого друга, за это можно получить символ праздника. Согласно древним поверьям, именно ворона своим карканьем пробуждает природу к новой жизни. Ворона несёт Благую весть на Север, весну, тепло и солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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