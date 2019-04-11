СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-11T13:44:33+03:00

На Ямале зимние трассы работают в весеннем режиме Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Актуальный режим работы ямальских зимников опубликовал Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Сегодня, 11 апреля, сезонная трасса «Салехард – Надым» с 08-00 до 20-00 работает только для полноприводных машин не тяжелее 3.5 тонн, с 20-00 до 08-00 для полноприводных автомобилей до 30 тонн.

Автодорога «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» доступна для все видов автомобилей, но с весовым ограничением: днем - до 3,5 тонн, ночью - до 30 тонн.

«Уренгой – Красноселькуп» пропускает только полноприводный транспорт. Днем - до 3.5 тонн, ночью - до 30 тонн. Такой режим на трассе «Лабытнанги -Мужи – Азовы – Теги». Напоминаем, участок «Азовы – Теги» закрыт для всех видов авто до следующего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU