2019-04-11T13:24:31+03:00
Происшествия

Власти Надыма не хотели выплачивать детям компенсацию за укусы дворняжек

Прокуратура потребовала взыскать с администрации деньги
Анна Полякова
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Власти Надыма не хотели выплачивать детям компенсацию за укусы дворняжекВласти Надыма не хотели выплачивать детям компенсацию за укусы дворняжекФото: Ольга Крыльцова
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Надымская прокуратура провела проверку по факту нападения безнадзорных собак на детей. От укусов дворняжек пострадали два ребенка.

Они испытали физические и нравственные страдания, были вынуждены пройти лечение от возможных последствий укусов, рассказали в региональном ведомстве.

В суд были направлены исковые заявления о взыскании с администрации Надымского района компенсации морального вреда в пользу каждого ребенка. В прокуратуре напомнили, что проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления.

Требования прокурора судом удовлетворены, в пользу пострадавших постановлено взыскать 10 тыс. рублей. Однако, администрация не согласилась с решениями, подала жалобы, но они оставлены без удовлетворения. Деньги перечислены законным представителям несовершеннолетних.

Между тем, прокуратура по данному факту также организовала уголовно-процессуальную проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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