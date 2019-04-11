Студент из Салехарда станет участником WorldSkills Russia в компетенции «ветеринария»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-11T12:30:49+03:00

Молодой специалист оттачивает в одной из ветклиник города

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Студент третьего курса Ямальского полярного агроэкономического техникума Дмитрий Истрати отправится на отборочные соревнования на право участия в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «ветеринария».

Путёвку на этот этап Дмитрий выиграл, став лучшим по итогам региональных состязаний, которые прошли в конце прошлого года. Дмитрий уже сейчас может провести УЗИ органов брюшной полости у мелких домашних животных, поставить диагноз при клиническом осмотре, наложить им швы и повязки, обработать раны.

На чемпионате будет задание по ветеринарно-санитарной экспертизе пищевых продуктов, которую необходимо будет выполнить с помощью профессионального оборудования.

Сегодня в расписании студента помимо занятий – ежедневная подготовка к испытанию. Особое внимание – практике, профессиональное мастерство Дмитрий оттачивает в одной из ветклиник города.

Соревнования пройдут с 16 по 20 апреля в Великом Новгороде. По итогам ветеринарных состязаний определятся участники национального финала чемпионата, запланированного в мае в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU