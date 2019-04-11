2019-04-11T12:02:12+03:00
Происшествия

Аферист выманил у жителя Ноябрьска 14 тысяч рублей

Горожанин пытался купить шины через интернет
Анна Полякова
Поделиться:
Аферист выманил у жителя Ноябрьска 14 тысяч рублей Фото: pixabay.comАферист выманил у жителя Ноябрьска 14 тысяч рублей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Житель Ноябрьска на сайте интернет-магазина нашел объявление о продаже автомобильных шин на автомобиль «ГАЗ». Заинтересовавшись предложением, мужчина созвонился с продавцом. Когда они обсудили все условия сделки, мужчина перечислил более 14 тысяч рублей на банковский счет продавца.

Однако, получив перевод, лжепродавец перестал выходить на связь с заявителем. В результате товар не доставлен, сайт заблокирован. Поняв, что его обманули, ноябрянин обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращается к горожанам с просьбой быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Надыма не хотели выплачивать детям компенсацию за укусы дворняжек
Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО»
Студент из Салехарда станет участником WorldSkills Russia в компетенции «ветеринария»
Дороги Салехарда проверили на качество очистки
Ноябрянин, обознавшись в соцсети, отдал мошеннику 10 тысяч рублей
«Бессмертный полк» в Новом Уренгое пройдет по улице Дружбы Народов
Глава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками
Пуровские школьники примут участие в поисковой экспедиции
Глава Ямала обсудил с руководством «Газпром нефти» планы по разработке ачимовских залежей
В Новом Уренгое пройдет фестиваль КВН «Кубок Гагарина»
Ямал готовится перейти на «цифру»
Салехардские школьники «примерили» профессию ветеринаров