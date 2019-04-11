Аферист выманил у жителя Ноябрьска 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-11T12:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ноябрьска на сайте интернет-магазина нашел объявление о продаже автомобильных шин на автомобиль «ГАЗ». Заинтересовавшись предложением, мужчина созвонился с продавцом. Когда они обсудили все условия сделки, мужчина перечислил более 14 тысяч рублей на банковский счет продавца.

Однако, получив перевод, лжепродавец перестал выходить на связь с заявителем. В результате товар не доставлен, сайт заблокирован. Поняв, что его обманули, ноябрянин обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращается к горожанам с просьбой быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU