Аферист выманил у жителя Ноябрьска 14 тысяч рублей
Житель Ноябрьска на сайте интернет-магазина нашел объявление о продаже автомобильных шин на автомобиль «ГАЗ». Заинтересовавшись предложением, мужчина созвонился с продавцом. Когда они обсудили все условия сделки, мужчина перечислил более 14 тысяч рублей на банковский счет продавца.
Однако, получив перевод, лжепродавец перестал выходить на связь с заявителем. В результате товар не доставлен, сайт заблокирован. Поняв, что его обманули, ноябрянин обратился в полицию.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция обращается к горожанам с просьбой быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU