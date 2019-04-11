Дороги Салехарда проверили на качество очистки

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-11T11:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде состоялся рейд по проверке уборки от снега улично-дорожной сети и тротуаров. Инициатором рейда выступил общероссийский народный фронт. Сначала участники рейда посетили сквозной проезд возле ул. Губкина д. 10, который уже не первый год значится на карте заснеженных дорог. Как пояснили в администрации ямальской столицы, здесь всегда образовывается большая лужа, доставляет большие неудобства не только пешеходам, но и автомобилистам.

Как отметил заведующий сектором транспорта и дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации города Степан Федченко, техника здесь отработала, дорога почищена, снег вывезен. Вода сюда стекается с соседних дворов, где находятся большие снежные валы. Дворовые территории находятся в ведомстве управляющих компаний. Однако не все УК выполняют свою работу добросовестно.

Затем комиссия посетила микрорайон Изумрудный, жители которого неоднократно жаловались на скользкий участок при въезде в район. К тому же возле поворота высилась куча снега, которая закрывала обзор проезжей части водителям, а пешеходам приходилось выходить на дорогу, обходя ее. На момент приезда комиссии работы на этом участке уже были произведены, гигантский сугроб был почти весь вывезен, но имелись недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU