Ноябрянин, обознавшись в соцсети, отдал мошеннику 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-11T11:34:05+03:00

Сообщение с просьбой о помощи пришло от знакомого

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Жителя Ноябрьска в соцсети облапошил мошенник, выманив 10 тысяч рублей. Как рассказал сам пострадавший от действий обманщика горожанин, сообщение пришло от знакомого. В письме приятель просит в долг денег.

Доверчивый мужчина не убедился, что в достоверности сообщения. Не созвонившись с реальным знакомым, ноябрянин перевел всю необходимую сумму на указанный номер банковской карты. Только после этого он узнал, что страница его приятеля взломана, деньги он переводить вовсе не просил.

Осознав, что стал жертвой мошенника, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU