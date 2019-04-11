«Бессмертный полк» в Новом Уренгое пройдет по улице Дружбы Народов

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-11T11:00:29+03:00

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Новоуренгойцы 9 мая присоединятся к акции «Бессмертный полк». Участники акции пройдут по улице Дружбы Народов: от перекрестка около здания администрации города до Площади Памяти. Начало шествия запланировано на 14.00.

Стать его участником может каждый желающий – никакой предварительной записи в полк нет. Нужно распечатать фотографию или штендер с изображением ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника.

- Мы идем все вместе в «Бессмертном полку», чтобы сохранить память о наших отцах, дедах и прадедах, рассказать о них своим детям, с гордостью пронести в День Победы по улицам портреты тех, кто уже никогда сам не сможет принять участие в параде, - обратились к горожанам представители администрации Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU