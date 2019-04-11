Глава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил членам регионального антикризисного штаба обсудить ликвидацию задолженности по зарплате на предприятиях-банкротах. Глава региона попросил собраться в максимально короткие сроки с участием арбитражных управляющих.
В зоне внимания окружных властей 26 предприятий-банкротов, которые в долгу перед двумя тысячами ямальцев.
Как сообщили в правительстве ЯНАО, на заседании планируется заслушать арбитражные управляющие крупнейших должников: АО «Энергогазстрой», ЗАО «Северэлектросетьстрой», ООО «СУ №2 Уренгоймонтажпромстрой».
По результатам разговора будут выработаны варианты совместных действий для скорейшего погашения долгов предприятиями.
ИСТОЧНИК KP.RU