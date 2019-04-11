2019-04-11T10:07:58+03:00
Экономика

Глава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками

Региональному антикризисному штабу поручено собраться в кратчайшие сроки
Анна Полякова
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Глава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала потребовал разобраться с предприятиями-должниками Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил членам регионального антикризисного штаба обсудить ликвидацию задолженности по зарплате на предприятиях-банкротах. Глава региона попросил собраться в максимально короткие сроки с участием арбитражных управляющих.

В зоне внимания окружных властей 26 предприятий-банкротов, которые в долгу перед двумя тысячами ямальцев.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, на заседании планируется заслушать арбитражные управляющие крупнейших должников: АО «Энергогазстрой», ЗАО «Северэлектросетьстрой», ООО «СУ №2 Уренгоймонтажпромстрой».

По результатам разговора будут выработаны варианты совместных действий для скорейшего погашения долгов предприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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