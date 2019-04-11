Пуровские школьники примут участие в поисковой экспедиции

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-11T09:51:25+03:00

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Для школьников-поисковиков из Пуровского района 18 апреля вновь стартует ежегодная Всероссийская акция «Весенняя Вахта Памяти-2019». Под руководством педагогов 35 ребят отправятся в Старорусский район Новгородской области.

Несмотря на то, что участники «Вахты Памяти» более 20 дней находятся в тяжелых полевых условиях, количество желающих отправиться в поисковую экспедицию с каждым годом увеличивается, сообщили в администрации Пуровского района ЯНАО.

За девять лет акции свыше 400 юных пуровчан состояли в поисковых отрядах. Ребята подняли останки более 1100 защитников Отечества и с воинскими почестями произвели их погребение на Воинских захоронениях, установили более 25 имëн бойцов и командиров Красной Армии. Экспонаты, найденные участниками экспедиции, пополняют экспозиции школьных музеев.

В 2018 году за время проведения поисковой экспедиции в составе «Бельского Плацдарма» удалось обнаружить и эксгумировать останки 59 красноармейцев. На территории Старорусского района Новгородской области установлен обелиск с именами погибших. Всего на Ямале действуют 26 поисковых отрядов, 9 из которых на территории Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU