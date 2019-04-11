Глава Ямала обсудил с руководством «Газпром нефти» планы по разработке ачимовских залежей
Перспективы изучения и разработки запасов ачимовской толщи стали темой разговора главы Ямала Дмитрия Артюхова и зампредседателя правления, первого заместителя гендиректора «Газпром нефти» Вадима Яковлева. Разработка ачимовских залежей позволит добывать дополнительные объёмы углеводородов на месторождениях с падающей добычей.
Проект имеет важное значение для развития добычи в южных районах округа. По оценкам экспертов, извлекаемые запасы составят от 0,5 до 1 млрд тонн жидких углеводородов.
Для их разработки необходим ряд технологических решений, которые потребуют объединения научного сообщества, государства и производителей оборудования. Решить эту задачу планируется в рамках технологического полигона для изучения и разработки ачимовской толщи.
Наиболее мощные пласты находятся в Пуровском и Надымском районах Ямала, уточнили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU